В Богдановиче избран новый мэр

В Богдановиче избран новый глава. Как сообщается на сайте городской думы, сегодня депутаты сделали выбор между двумя кандидатами, представленными конкурсной комиссий: врио главы Олегом Нейфельдом и вице-мэром Денисом Тумановым. Большинство народных избранников поддержали Нейфельда, который исполнял обязанности градоначальника с середины октября.

Напомним, 1 июля городской суд признал экс-главу Павла Мартьянова виновным по части 1 статьи 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения» и по части 2 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Наказания по статье 169 УК РФ мэр избежал за истечением срока давности, а по другому эпизоду он должен будет заплатить штраф – 200 тысяч рублей.

В октябре дума Богдановича единогласно поддержала заявление о досрочном прекращении полномочий Павла Мартьянова по собственному желанию. В качестве исполняющего обязанности главы была рассмотрена и поддержана всеми кандидатура первого замглавы Олега Нейфельда.

Богданович, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»