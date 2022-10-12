Названы лучшие вакансии в Екатеринбурге

Аналитики сервиса SuperJob изучили 108 тысяч вакансий в крупнейших городах России, отобрав самые высокооплачиваемые из них.

В Екатеринбурге в топ-5 попали супервайзер торговой сети, за эту работу предлагают 88,5 тысячи рублей в месяц, менеджер по оптовым продажам, который может зарабатывать 100 тысяч в месяц, главный бухгалтер, которому также предлагают от 100 тысяч рублей в месяц, главный инженер с зарплатой в 110 тысяч рублей и электрогазосварщик, которому обещают платить 140 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба главного управления ФСИН по Свердловской области обнародовала информацию о заработках женщин, отбывающих различные наказания. Выяснилось, что приговоренные к принудительным работам женщины зарабатывают от 105 до 159 тысяч рублей в месяц на покосе травы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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