Глава Екатеринбурга рассказал о помощи семьям мобилизованых

В Екатеринбурге семьям мобилизованных будут помогать волонтеры. Как рассказал сегодня глава города Алексей Орлов, поступают запросы на помощь в бытовых делах.

«Мы запустили проект, инициаторами которого стали волонтерские движения. Проект направлен на поддержку семей мобилизованных. За первые дни работы поступили сотни звонков. Звонки такие: мобилизовали мужа – а надо собрать шкаф. Нашелся из волонтеров умелец, который поехал и собрал. Кому-то надо провожать и встречать ребенка в школу. Это все житейские проблемы», – прокомментировал Орлов.

Он добавил, что непосредственно мобилизованным помогает бизнес, сегодня будет совещание у Алексея Шмыкова (замгубернатора Свердловской области, прим.ред). Бизнес помогает с обмундированием, снаряжением и всем, чего не хватает в армии. «Сегодня все мобилизованные всем обеспечены, а по началу да, [не хватало], но такого не проводилось 80 лет, это надо понимать. Ситуация выправляется, мобилизованные обеспечены питанием, одеты, обуты, к обучению подготовлены», – добавил глава Екатеринбурга.

Как ранее сообщал «Новый День», в Первоуральске власти опубликовали документ, согласно которому семьи мобилизованных не будут платить за питание детей в школах и пребывание в детсадах.

Екатеринбург, Марина Иванова

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