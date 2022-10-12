На Урале начали вводить льготы для детей мобилизованных

В Свердловской области начали появляться льготы для детей мобилизованных. Администрация Первоуральска выпустила постановление, в соответствии с которым в таких семьях не будут платить за детсад и за питание детей в школах. Кроме детей мобилизованных, от оплаты этих статей освобождаются также те, кто приехал с территории Украины, ЛНР и ДНР.

«Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, оба родителя (законных представителя) – студенты очной формы обучения, оба родителя (законных представителя) инвалиды 1 и (или) 2 группы, за детьми граждан, прибывших с территории Украины, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, и получивших убежище на территории Российской Федерации, а также за детьми граждан, мобилизованных для участия в специальной военной операции», – говорится в документе.

Добавим, в Екатеринбурге в детсадах также интересуются, в каких семьях есть мобилизованные. Однако официально в департаменте образования причину вопросов не раскрывают.

Первоуральск, Светлана Загороднева

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