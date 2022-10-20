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Четверг, 20 октября 2022, 17:58 мск

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Министр образования: в Свердловской области могут отменить плату за детсад для мобилизованных

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сегодня подтвердил, что власти рассматривают вопрос отмены платы за детский сад для семей мобилизованных.

«Да, [вопрос такой рассматривается]. С инициативой выступили главы Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила. По этому же принципу идут главы других муниципальных образований. В соответствии с заявлениями родителей в адрес руководителя детского сада формируется список, который предоставляется главам муниципалитетов, чтобы плату брали за счет муниципального бюджета», – заявил Биктуганов на брифинге.

В Екатеринбурге в детских садах действительно проводят опрос, в каких семьях есть мобилизованные на СВО. Но информации об отмене оплаты не поступало. Пока такое решение приняли только власти Первоуральска и Каменска-Уральского.

Также Юрий Биктуганов сообщил, что детей из семей мобилизованных будут приоритетно отправлять в загородные лагеря во время каникул.

«Сегодня есть 19 лагерей, которые круглый год работают в муниципалитетах. Главам выделены деньги на проведение оздоровительной кампании для школьников. Рекомендуем в первую очередь организовать помощь детям из семей мобилизованных. В перспективе обращаемся к главам муниципалитетов, чтобы и при проведении летней оздоровительной кампании внесли в постановления изменение и оказали поддержку», – заявил Биктуганов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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