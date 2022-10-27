Екатеринбург не будет открывать загородные лагеря на каникулы, детям мобилизованных предложат путевки в школьные

Екатеринбург не планирует на предстоящих осенних каникулах открывать загородные лагеря. В городе будут работать только пришкольные площадки. Семьям мобилизованных обещали, что путевки им будут предоставлять индивидуально.

«Открытие загородных оздоровительных лагерей в осенние каникулы не планируется. В Екатеринбурге будут работать лагеря дневного пребывания на площадках общеобразовательных школ. Управления образования районов будут проводить индивидуальную работу с семьями мобилизованных граждан по предоставлению путевок в эти лагеря», – сообщили «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга. Там уточнили, что скорее всего школа или управление образования предложат семьям мобилизованных устроить ребенка в такой дневной лагерь. Но если у вас есть стопроцентное желание, лучше поставить об этом в известность управление образования по месту жительства.

Напомним, ранее министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявлял, что детей из семей мобилизованных будут приоритетно отправлять в загородные лагеря во время каникул.

«Сегодня есть 19 лагерей, которые круглый год работают в муниципалитетах. Главам выделены деньги на проведение оздоровительной кампании для школьников. Рекомендуем в первую очередь организовать помощь детям из семей мобилизованных. В перспективе обращаемся к главам муниципалитетов, чтобы и при проведении летней оздоровительной кампании внесли в постановления изменение и оказали поддержку», – говорил Биктуганов.

«Новый День» направил в министерство образования запрос с просьбой предоставить информацию: будут ли в других городах Свердловской области работать загородные лагеря и сколько детей из семей мобилизованных там отдохнут? Как только информация поступит, мы ее опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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