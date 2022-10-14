Еще один уральский город вводит льготы для детей мобилизованных

Власти Каменска-Уральского приняли решение о льготах для детей мобилизованных – они будут получать бесплатное питание в школах и бесплатно посещать детсады. Льготу можно получить с 17 октября, для этого надо подать заявление и приложить справку из военкомата. Об этом рассказал в прямом эфире в администрации города глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов.

Также с сегодняшнего дня в Каменске-Уральском работает горячая линия по всем вопросам о мобилизации. «Ваш звонок на горячую линию 53-66-66 – возможность узнать нужный номер телефона специалиста, который проконсультирует по кредитным вопросам, социальным выплатам, мерам дополнительной поддержки детей дошкольного и школьного возраста. Оператор горячей линии подскажет, кто и где окажет психологическую помощь. По телефону 53-66-66 можно оставить адресную заявку волонтерам (покупка продуктов, оплата коммунальных услуг, услуг сотовой связи и тому подобное). Время работы: пн – чт с 8.30 до 17.30, пт – 8.30 – 16.30», – сообщается на официальной странице администрации Каменска-Уральского во «ВКонтакте».

Ранее в Первоуральске было решено предоставить льготы детям мобилизованных. А в Екатеринбурге пока семьям мобилизованных помогают волонтеры, по словам мэра Алексея Орлова, они решают бытовые вопросы, с которыми столкнулись женщины после ухода мужей в армию.

Каменск-Уральский, Марина Иванова

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