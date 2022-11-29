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Вторник, 29 ноября 2022, 10:06 мск

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В Екатеринбурге отменили плату за детсад для участников СВО и мобилизованных

В Екатеринбурге семьи мобилизованных и всех участников спецоперации освобождаются от платы за детский сад. Родителям нужно написать заявление и предоставить справки из военкомата или из воинской части.

Распоряжение об отмене родительской платы департамент образования Екатеринбурга принял еще в середине ноября. Но родителям об этом сообщают только на этой неделе, поскольку в образовательных учреждениях готовят ведомости на плату за ноябрь. Согласно документу, от оплаты освобождаются семьи, в которых отец ребенка мобилизован, либо принимает (принимал) участие в специальной операции. Это распространяется на срок с 1 ноября до конца СВО.

«Для освобождения от оплаты родителю необходимо предоставить в МДОО копию справки из военного комиссариата, воинской части или иного лица, подтверждающего участие в специальной военной операции, и заполнить заявление у делопроизводителя», – сообщили «Новому Дню» в одном из детских садов.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подтвердили, что принято новое распоряжение. По предварительным оценкам, заявок от родителей будет около тысячи.

Напомним, ранее министерство образования Свердловской области рекомендовало всем муниципалитетам отменить плату за детский сад для семей мобилизованных. Первыми, еще в октябре, такие распоряжения приняли власти Первоуральска и Каменска-Уральского.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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