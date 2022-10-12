Мариуполец готовил теракт в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который собирался устроить уроженец Мариуполя, несколько лет назад перебравшийся на Урал.

Как сообщает портал TagilCity.ru со ссылкой на источники в силовых структурах, задержанному мужчине 59 лет, его зовут Виктор Р., и он несколько лет живет в Нижнем Тагиле. Он работает дворником в одной из городских больниц и подрабатывал в управляющей компаним.

По версии силовиков, мужчина собирался устроить взрыв в военкомате на улице Бажова. Боеприпасы он готовил сам – в подсобке одной из многоэтажек, испытания самодельных бомб он проводил в лесу.

Мариуполец решил устроить теракт после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. Сейчас он задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за подготовку к теракту и изготовление боеприпасов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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