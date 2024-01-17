«В бункере хранил самодельные ракеты»: выходец из Мариуполя осужден за подготовку теракта на УВЗ

Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу жителя Нижнего Тагила Виктора Расторгуева. Мужчину признали виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК России).

Фигуранта задержали в октябре 2022 года. Как сообщает телеграм-канал Антитеррористической комиссии Свердловской области, в подвале дома Расторгуева силовики обнаружили оборудованный бункер, в котором мужчина хранил самодельные ракеты. С их помощью он собирался устроить теракт на заводе.

Су приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Согласно решению суда, первые 3 года наказания выходец с Украины проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима. Сам подсудимый с решением не согласен.

Как уже сообщал «Новый День», Расторгуеву 60 лет, несколько лет назад он переехал Нижний Тагил из Мариуполя. До ареста он работал дворником в одной из городских больниц и подрабатывал в управляющей компании.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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