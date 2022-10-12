В Историческом сквере заканчивается реконструкция: под одним из холмов нашли «привет» из 60-х (ФОТО)

Почти все работы по реконструкции Исторического сквера в Екатеринбурге завершены. Осталось доделать небольшой участок возле улицы Малышева, обновить скамейки и реставрировать исторические ворота с двух сторон. Во время ремонта на Плотинке подрядчиков ждал сюрприз: под одним из холмов нашли кучу мусора, который там закопали в 1960-х годах.

Как рассказал сегодня во время объезда мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, реконструкция Исторического сквера почти завершена. Здесь поменяли плитку, все газоны заменили на рулонные, обновляют скамейки и урны.Подрядчик обещал завершить работы в течение недели, за исключением небольшого участка возле улицы Малышева.

«Все работы, которые мы планировали, мы завершаем, в общем-то с неплохим качеством. Остаются небольшие вопросы по Историческому скверу. При проведении любых работ такое возможно, что появляются дополнительные объемы. Естественно, мы будем [делать смету] по ним, проводить конкурсные процедуры и заключать муниципальный контракт. Но у нас объект сегодня уже в принципе готов. Может быть, какие-то работы по благоустройству завершим в начале следующего года, когда начнется строительный сезон. Но это не будет доставлять людям никакого неудобства», – рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кстати, во время реконструкции Исторического сквера подрядчиков ждал небольшой сюрприз. Многие помнят, что на одном из берегов, рядом с садом камней, на Плотинке был холм. Оказалось, что это – вовсе не природный ландшафт.

«Там был холм. Когда проводили работы, выходит дедушка какой-то и говорит: «Вы почему мусор не вывозите?». Оказалось, что в 1960-е годы там была куча мусора, которую просто обвалили землей, и это превратилось в часть газона. Когда разобрали холм, так и есть: там мусор», – рассказал историю вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. Естественно, мусор при реконструкции вывезли.

На следующий год в Историческом сквере предстоит еще привести в порядок двое ворот – со стороны Малышева и со стороны Воеводина, – которые являются историческими памятниками и федеральной собственностью. Представитель Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры по УрФО сегодня рассказал, что научно-проектная документация уже почти готова. Часть работ запланирована на ноябрь этого года, часть – на март-август 2023-го. Ворота должны выправить, отштукатурить, покрасить, а также убрать выросшие на них растения.

Напомним, реконструкция Исторического сквера началась в Екатеринбурге в июле этого года. За несколько месяцев рабочие поменяли покрытие и бордюры в пешеходной части, заменили разбитые ступени лестниц, ведущих к Плотинке от колледжа Ползунова и памятника Татищеву и Де Геннину. Также от замочков очистили мост у Музея ИЗО.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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