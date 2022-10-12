Замруководителя Уральского ГУ Банка России рассказал о кредитных каникулах для мобилизованных

Мобилизованные граждане могут получить отсрочку по любым кредитам и займам, ни по их количеству, ни по суммам ограничений нет. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замруководителя Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин. Он напомнил, что 7 октября президент Владимир Путин подписал соответствующий закон, в тот же день он вступил в силу.

Право на кредитные каникулы возникает у всех участников СВО, в том числе добровольцев, контрактников, бойцов Росгвардии, а также у их близких родственников. Оформить кредитные каникулы могут также супруги, несовершеннолетние дети или дети-студенты до 23 лет, дети-инвалиды любого возраста, лица, находившиеся на иждивении мобилизованных. Единственное условие – кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации, а для добровольцев – до заключения контракта.

Дата окончания каникул не указывается, они пролонгируются на весь период службы. Если мобилизованного демобилизуют из-за ранения, то этот срок продляется на время стационарного лечения.

Сколько человек на сегодня уже воспользовались этим правом, эксперт затруднился ответить и предложил обращаться в банки.

В случае, если участник СВО погибнет, все его долги по кредитам и займам будут аннулированы, родственникам не придется их выплачивать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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