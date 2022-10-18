Банки получают сотни запросов по кредитным каникулам

Вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных остается одним из самых популярных у свердловчан. Соответствующий закон был принят 7 октября, «Новый День» попытался выяснить, сколько людей попросили дать им отсрочку из-за мобилизации.

В УБРиРе рассказали, что первые обращения к ним начали поступать на следующий день после того, как было объявлено о частичной мобилизации. И до принятия соответствующего закона просьбы об отсрочке оплаты рассматривались в индивидуальном порядке. Теперь же сроки и правила рассмотрения регулируется законом. «На данный момент в УБРиР и ВУЗ-банк поступило более 200 заявлений на предоставление кредитных каникул мобилизованным и их законным супругам. Около 80% от всех обращений приходится на потребкредиты, 8% – на кредитную карту и 12% в рамках ипотечных программ. В 87% случаев за каникулами обращаются сами мобилизованные, 13% – это супруги, несколько заявлений поступило от родителей. Срок рассмотрения заявки на предоставление кредитных каникул – 10 календарных дней. Мы уже начали предоставлять кредитные каникулы первым заявившимся на них с 21 сентября 2022 года. Отказов не было», – прокомментировали в пресс-службе банка.

ВТБ принимает заявки от мобилизованных со дня принятия закона, 7 октября. «ВТБ готов предлагать новые государственные каникулы и обеспечивать отсрочку по кредитам для всех клиентов, которые соответствуют критериям программы. Банк начал принимать заявки от мобилизованных заемщиков с 7 октября. Клиенты смогут подключить каникулы по звонку в контакт-центр ВТБ, каждое обращение будет рассматриваться индивидуально», – сообщили в пресс-службе учреждения. В «Абсолют банке» заметили, что будут рассматривать заявки от мобилизованных заемщиков в течение 10 дней, однако пока обращений в банк не было (на 14 октября, – прим. ред.). «Новый День» запросил официальный комментарий еще в шести крупных федеральных банках – но кредитные организации предпочли воздержаться от комментариев на эту тему.

Представитель федерального банка, попросивший не называть его, отметил, что вопросы о кредитных каникулах начали поступать еще в сентябре, с первого дня мобилизации, но тогда не было понятно, что делать с кредитами мобилизованных. Однако ожидалось, что какие-то особые условия созданы будут. «У нас в день просто вал обращений с вопросами о каникулах. Многие просто интересуются, заявок на отсрочку меньше, но больше сотни точно», – поделился сотрудник банка. Представитель другой кредитной организации, также попросивший об анонимности, сказал, что у них несколько десятков заявлений.

Накануне появились сообщения о том, что в ряде банковских организаций отказывают добровольцам в предоставлении кредитных каникул, мотивируя это тем, что отсрочка платежей положена только мобилизованным.

Но по закону попросить об отсрочке платежей по кредитам могут все участники операции – мобилизованные, добровольцы, контрактники, росгвардейцы. Обратиться могут они лично или члены их семей. Каникулы распространяются и на потребкредиты, и на ипотечные займы. Единственное условие – кредитный договор должен быть заключен до дня мобилизации, а для добровольцев – до заключения контракта.

Дата окончания каникул не указывается, они пролонгируются на весь период службы. Если мобилизованного демобилизуют из-за ранения, то этот срок продляется на время стационарного лечения. Если же мобилизованный погибнет, все его долги по кредитам и займам будут аннулированы, родственникам не придется их выплачивать.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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