российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 17:51 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин

Свердловская область вошла в топ регионов по вопросам о кредитных каникулах

Жители Свердловской области интересуются кредитными каникулами для мобилизованных. По данным сервиса Google Trends, чаще всего такой запрос поступает из Воронежской области, Краснодарского края и Свердловской области, Московская область и Москва замыкают пятерку. А сам по себе этот запрос имеет метку «Сверхпопулярность».

Напомним, закон о кредитных каникулах для мобилизованных был подписан президентом 7 октября и тогда же вступил в силу. Отправляющиеся в зону конфликта или их ближайшие родственники могут оформить отсрочку по любым кредитам и займам, ни по их количеству, ни по суммам ограничений нет.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

700 возвращенных резервистов, кредитные каникулы и новогодняя дилемма: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Метки / Частичная мобилизация

Бежавшие от мобилизации россияне сняли с банковских счетов почти полтриллиона рублей / В Совете Федерации предложили вернуть двухлетнюю службу в армии / В России суд впервые применил указания Генштаба об отсрочке отцу троих детей / После гибели мобилизованных в ЦВО возбуждены уголовные дела / Министр образования: в Свердловской области могут отменить плату за детсад для мобилизованных / Семьи мобилизованных получат по 20 тысяч / Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации / Мобилизованным предпринимателям дали пять дней на решение оргвопросов перед отправкой в войска

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Частичная мобилизация,