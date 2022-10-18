Свердловская область вошла в топ регионов по вопросам о кредитных каникулах

Жители Свердловской области интересуются кредитными каникулами для мобилизованных. По данным сервиса Google Trends, чаще всего такой запрос поступает из Воронежской области, Краснодарского края и Свердловской области, Московская область и Москва замыкают пятерку. А сам по себе этот запрос имеет метку «Сверхпопулярность».

Напомним, закон о кредитных каникулах для мобилизованных был подписан президентом 7 октября и тогда же вступил в силу. Отправляющиеся в зону конфликта или их ближайшие родственники могут оформить отсрочку по любым кредитам и займам, ни по их количеству, ни по суммам ограничений нет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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