700 возвращенных резервистов, кредитные каникулы и новогодняя дилемма: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Эта неделя, как и предыдущая, прошла под знаком спецоперации. Сохраняются те же проблемы: сложности с экипировкой и ошибки при мобилизации, но где-то удается найти правильные решения. Более подробно – в традиционном обзоре РИА «Новый День».

Цифра недели: 700 резервистов вернули из Елани домой

За две последние недели из Уральского учебного центра в Еланском гарнизоне отправили по домам 700 мобилизованных резервистов. Из них 400 человек имеют проблемы со здоровьем, а еще 300 были призваны неправомерно.

Тема недели: помощь мобилизованным и их семьям

На этой неделе начал применяться новый федеральный закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Бойцы или их ближайшие родственники могут оформить отсрочку по любым кредитам и займам, ни по их количеству, ни по суммам ограничений нет.

Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил вновь избранным губернаторам, что они должны исполнять все его поручения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям мобилизованных. В Свердловской области таких выплат пока нет, но вопрос прорабатывается. В отдельных городах региона местные власти сами помогают, чем могут – например, в Каменске-Уральском дети мобилизованных будут получать бесплатное питание в школах и бесплатно посещать детсады.

Тем временем даже среди уральских депутатов Госдумы нет согласия по поводу того, укомплектованы ли мобилизованные всем необходимым или им все-таки нужна помощь. Так, депутат Андрей Альшевских, известный своими запретительными законопроектами, заявил, что «парни обеспечены всем». Его коллега по партии и по Госдуме Максим Иванов сообщил, что по-прежнему везет в Елань зимние спальные мешки и теплозащитные коврики.

Продолжается и переориентация производств. В Екатеринбурге швейная компания раньше специализировалась в основном на спортивной одежде, а теперь шьет комплектующие армейского обмундирования.

Уральцы шьют балаклавы

В пятницу стало известно, что благотворительный фонд «Верь и живи!» взял на себя обязанности единого оператора по Свердловской области, который будет заниматься сбором средств для массовой централизованной закупки товаров, в которых нуждаются мобилизованные.

Вопрос недели: Новый год или поддержка бойцов

Власти многих российских регионов объявили о том, что сократят расходы на подготовку к празднованию Нового года, чтобы сэкономленные средства направить на поддержку бойцов, участвующих в спецоперации России на Украине. Решение вызвало разную реакцию. «Новый День» вспомнил, как праздновали Новый год в другой период, когда в последний раз объявлялась мобилизация – в годы Великой Отечественной войны, и предложил своим читателям ответить, стоит ли отказаться от празднования Нового года сейчас.

Тем временем в мэрии Екатеринбурга сообщили, что ледовый городок-2023 будет посвящен 300-летию города. Также на этой неделе стало известно, что крупные предприятия, в том числе градообразующие, стали отказываться от новогодних корпоративов.

Дежавю недели: жители курганского Катайска снова захотели в Свердловскую область

На этой неделе жители Катайского района Курганской области уже не в первый раз заявили о желании присоединить свой район к Свердловской области. Некоторые из них считают, что Катайск – это город-изгой, обделенный вниманием курганских областных властей. «Новый день» вспомнил историю вопроса и попытался разобраться, в чем причина.

ЧП недели: в Екатеринбурге сгорел крупный склад

В пятницу вечером в промзоне на улице Аппаратной загорелась пластиковая продукция на складе. Дым от пожара был виден в нескольких районах Екатеринбурга. Огонь быстро распространялся. Только в 00:04 пожарные локализовали возгорание на площади 4 800 м. кв. Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха этилацетатом, этенилбензолом, бутилацетатом.

Позитив недели: в водохранилище выпустили 800 мальков сазанов

В пятницу в акваторию Верхне-Сысертского водохранилища выпустили 800 мальков сазанов. Специалисты Росрыболовства рассказали, что раньше в водоеме случился мор рыбы из-за ядовитых растений, поэтому было организовано новое зарыбление.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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