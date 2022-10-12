Мерзлякова: вопрос о помощи семьям погибших в «учебках» будет рассматриваться

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова на сегодняшней пресс-конференции сообщила, что семьи мобилизованных, которые погибли в учебных центрах Минобороны, скорее всего, получат материальную помощь.

«Все, что касается каких-либо выплат, это вопрос заксо, оно должно определить эти варианты. Будем ждать, будет ли такое решение. Насколько я понимаю, помощь будет определена», – сказала омбудсмен.

Почти таким же образом Татьяна Мерзлякова ответила на вопрос, получат ли свердловские мобилизованные единовременные выплаты, как в других регионах. «Когда вопросы о деньгах, это всегда не ко мне. Я думаю, что так или иначе это как-то будет рассматриваться вместе и депутатами, и правительством», – сказала она.

Напомним, 3 октября стало известно, что трое мобилизованных погибли вскоре после того, как прибыли в учебный центр Министерства обороны в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области. Один из мужчин, по предварительным данным, совершил самоубийство, другой скончался от проблем с сердцем. У третьего оказался цирроз печени. Его отправили домой, но он практически сразу умер. Еще один мужчина скончался 11 октября – у него остановилось сердце.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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