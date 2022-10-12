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Среда, 12 октября 2022, 09:36 мск

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В Еланском учебном центре скончался еще один мобилизованный

В Еланском учебном центре для мобилизованных накануне, 11 октября, скончался еще один новобранец. Информацию «Новому Дню» подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов, который накануне посетил «учебку».

О гибели еще одного мобилизованного сообщил ЕАН со ссылкой на свои источники. Максим Иванов рассказал «Новому Дню» подробности инцидента: у мужчины 1989 г.р. что-то случилось с сердцем. Он успел сам обратиться за медицинской помощью, но спасти его не удалось. В обстоятельствах смерти резервиста разбираются военный следователь и прокурор.

Напомним, 3 октября стало известно, что трое мобилизованных погибли вскоре после того, как прибыли в учебный центр Министерства обороны в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области.
Один из мужчин, по предварительным данным, совершил самоубийство, другой скончался от проблем с сердцем. У третьего оказался цирроз печени. Его отправили домой, но он практически сразу умер.

Елань, Елена Владимирова

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Метки / Частичная мобилизация

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