В Еланском учебном центре скончался еще один мобилизованный

В Еланском учебном центре для мобилизованных накануне, 11 октября, скончался еще один новобранец. Информацию «Новому Дню» подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов, который накануне посетил «учебку».

О гибели еще одного мобилизованного сообщил ЕАН со ссылкой на свои источники. Максим Иванов рассказал «Новому Дню» подробности инцидента: у мужчины 1989 г.р. что-то случилось с сердцем. Он успел сам обратиться за медицинской помощью, но спасти его не удалось. В обстоятельствах смерти резервиста разбираются военный следователь и прокурор.

Напомним, 3 октября стало известно, что трое мобилизованных погибли вскоре после того, как прибыли в учебный центр Министерства обороны в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области.

Один из мужчин, по предварительным данным, совершил самоубийство, другой скончался от проблем с сердцем. У третьего оказался цирроз печени. Его отправили домой, но он практически сразу умер.

Елань, Елена Владимирова

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