Трое мобилизованных погибли вскоре после прибытия в Елань

Трое мобилизованных погибли вскоре после того, как прибыли в Еланский гарнизон учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области.

Один из мужчин совершил самоубийство, другой скончался от проблем с сердцем. У третьего оказался цирроз печени. Его отправили домой, но он практически сразу умер. Информацию «Новому Дню» подтвердил депутат Госдумы Максим Иванов. «Я связался с руководством Еланского гарнизона, мне подтвердили эту информацию», – сказал он.

Как пишет телеграм-канал «База», один из погибших был обнаружен утром 1 октября в столовой учебного танкового центра. По предварительной версии, на шее у него обнаружили два пореза. По данным «Базы», погибшего зовут Владимир Потанин. 46-летний мужчина жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября.

Елань, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»