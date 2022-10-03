Мобилизованный курганец погиб в учебном центре от ран на шее

В Свердловской области нашли тело мобилизованного из Кургана. Как пишет телеграм-канал «База», погибший военнослужащий был обнаружен утром 1 октября в столовой учебного танкового центра воинской части в свердловском посёлке Порошино. По предварительной версии, на шее у него обнаружили два пореза, а рядом лежало лезвие. По данным «Базы», погибшего зовут Владимир Потанин. 46-летний мужчина жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября.

Получить комментарии в СУ СКР по Свердловской области не удалось, пресс-секретарь ведомства Александр Шульга не ответил на звонок. Между тем, как пишет агентство ЕАН, курганец – не единственный мобилизованный, погибший в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны в поселке Порошино Свердловской области. По данным инсайдера, еще один мобилизованный умер от сердечного приступа, смерть еще одного мужчины была связана с тяжёлым заболеванием печени.

Депутат Госдумы Максим Иванов подтвердил «Новому Дню» информацию о гибели троих мобилизованных в свердловском учебном центре, в том числе предварительные причины гибели, которые были названы выше.

В военной прокуратуре ЦВО сообщили, что у них обед и никто не может прокомментировать информацию о ЧП в учебном центре. Пока все офциальные инстанции молчат появилась еще одна версия гибели мобилизованных.

По словам свердловского уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, двое скончавшихся мужчин были призваны из Зауралья. «Мне известно о двух смертельных случаях. Погибли мужчины, призванные из Курганской области, оба из сельской местности. Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи, дело контролирует военный прокурор Еланского гарнизона» – сообщила агентству Е1.ru уполномоченный по правам человека.

Курган, Ольга Федорова

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