Один из мобилизованных из Зауралья захлебнулся рвотой в Елани

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов раскрыл причин смерти двух мобилизованных из Курганской области в Еланском гарнизоне. О трагедии стало известно в начале октября. 28 ноября 2022 года г-н Зарипов подтвердил, что один из скончавшихся принял решение уйти из жизни добровольно. Второй случай – ЧП на фоне алкогольного отравления. Такую причину ранее озвучивала и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Это категория не погибших (кто погиб в боевых действиях), это категория умерших. Да, у нас было два случая, но они не связаны с состоянием здоровья. Один захлебнулся рвотными массами, на гражданке это сплошь и рядом. Может, вырвался от семьи, может, вел такой образ жизни... Но человек сам определяет свою судьбу. Второй случай – суицид. Нашли его под утро, никаких предсмертных записок не было», – рассказал г-н Зарипов, которого цитирует агентство «45.ру».

Курган, Наталья Ефремова

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