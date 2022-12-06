После очередной смерти в Елани депутат Госдумы предложил возродить гауптвахту

В Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны скончался еще один мобилизованый. ЧП произошло несколько недель назад, но в СМИ история попала только сегодня. По словам депутата Госдумы Максима Иванова, мужчина был пьян и захлебнулся рвотными массами. Иванов предлагает возродить гауптвахту – как в Елани, так и в других учебных центрах.

Как написал депутат в своем телеграм-канале, до сих пор проблема с пьянством среди мобилизованных в учебке не решена. «Про пьянство. Еще в октябре мы договорились с крупными сетями, чтобы они прикрыли продажу спиртного в Елани. Но, тут кому война – кому мать родна. Мелкие коммерсы по-прежнему умудряются подвозить «синьку». Привозят ее и родные, матери, жены, «дружбаны». Сколько раз уже ловили за руку. Увы», – отметил парламентарий. Он поделил мобилизованных на две категории. Большинство – «адекватные, ответственные люди», которые держат себя в руках и слушают командиров, «настоящие мужчины». А есть еще меньшинство – «30-летние «мамкины сынки» и «подкаблучники», идущие на поводу у женщин. Инфантильные, расхлябанные, наглые нахлебники, кому только «дай-дай-дай», пьянки-гулянки, а как нести ответственность – сразу в кусты. Ненастоящие мужчины».

«Общался с командованием Елани. Сейчас штрафников оттуда возят в Чебаркуль. Согласились, что «губу» надо восстанавливать непосредственно в Елани. В техническом плане для этого почти всё есть. Нужен приказ сверху. Направляю запрос на командующего ЦВО», – пишет Максим Иванов.

Ранее сообщалось о трех смертях в Елани – у одного на шее нашли порезы, рядом лежало лезвие, еще один умер от сердечного приступа, у другого были проблемы с печенью.

катеринбург, Марина Иванова

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