российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 октября 2022, 17:06 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

СМИ сообщили о суициде на призывном пункте в Тюменской области

СМИ сообщают о случае суицида на призывном пункте посёлка Андреевский в Тюменской области. Как пишет издание NEFT со ссылкой на собственный источник, речь идёт о мобилизованном. ЧП случилось 28 сентября.

Изданию полка не удалось официально подтвердить сведения о суициде. Агентство «Новый День» направит запрос в военное следственное управление ЦВО для подтверждения или опровержения данной информации.

Напомним, сегодня же, 3 октября, стало известно о трёх случаях гибели мобилизованных в учебном центре Свердловской области. Не исключено, что среди указанных погибших также был мужчина, сам принявший решение об уходе из жизни.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Мобилизованный курганец погиб в учебном центре от ран на шее

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,