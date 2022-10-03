СМИ сообщили о суициде на призывном пункте в Тюменской области

СМИ сообщают о случае суицида на призывном пункте посёлка Андреевский в Тюменской области. Как пишет издание NEFT со ссылкой на собственный источник, речь идёт о мобилизованном. ЧП случилось 28 сентября.

Изданию полка не удалось официально подтвердить сведения о суициде. Агентство «Новый День» направит запрос в военное следственное управление ЦВО для подтверждения или опровержения данной информации.

Напомним, сегодня же, 3 октября, стало известно о трёх случаях гибели мобилизованных в учебном центре Свердловской области. Не исключено, что среди указанных погибших также был мужчина, сам принявший решение об уходе из жизни.

Тюмень, Наталья Ефремова

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