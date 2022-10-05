Татьяна Москалькова рассказала о будущем северных исправительных колоний

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что колонии на Северном Урале стоит не закрывать, а сохранить, и, по мере возможности, преобразовать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом омбудсмен заявила на пресс-подходе в Екатеринбурге. «Угроза закрытия колоний на севере Свердловской области – достаточно сложный и трагичный момент. Как правило, эти учреждения градообразующие, они дают большое количество рабочих мест. Но когда количество человек, попавших в места лишения свободы, уменьшилось, ФСИН вынуждены применять такую меру. Я неоднократно обращалась и к правительству, и к ФСИН с просьбой сохранить учреждения исправительной системы и по возможности преобразовать. У нас появились новые виды наказаний. Нам удалось сохранить ряд учреждений, по крайней мере до 2026 года», – сказала она.

Москалькова пояснила, что колонии можно преобразовать в исправительные центры – учреждения, где осужденные не изолируются от общества полностью, а также могут не просто работать, а зарабатывать деньги. По словам омбудсмена, президент Владимир Путин поручил распространить эту практику по регионам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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