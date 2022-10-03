Один из трех погибших в Елани мобилизованных прибыл из Челябинской области

Южноуралец оказался среди трех погибших в Елани мобилизованных.

Как сообщал ранее «Новый День», один из трех резервистов, о гибели которых стало известно сегодня, был жителем Челябинской области. Это подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе Юлии Сударенко.

«Он действительно из Челябинской области, – цитирует URA.RU свой источник в аппарате омбудсмена. – Его перевезли из Елани в Аргаяш, где он скончался. Мы находимся во взаимодействии со следствием. Проводится доследственная проверка». Мужчине было 44 года.

Напомним, ранее стало известно о гибели троих мобилизованных вскоре после того, как прибыли в Еланский гарнизон учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области.

Двое мужчин скончались в учебной части, еще один – вскоре по прибытии домой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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