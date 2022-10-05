В Елань едет главнокомандующий сухопутными войсками России

Сегодня в Елани ждут главнокомандующего сухопутными войсками РФ Олега Салюкова. Об этом «Новому Дню» рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Возможно, он уже прилетел. Он находится в округе, приехал посмотреть, как разворачивается пункт сбора. Министр обороны смотрел, как оборудуют пункты в Алабино, а в Елани – у нас окружной учебный центр. Он (Салюков) находится в округе, видимо, приехал посмотреть, как организован быт мобилизованных. Это нормальная практика, приезжать, когда развертываются пункты сбора», – прокомментировал Иванов. Он отметил, что вряд ли визит высокопоставленного военного связан с недавним ЧП.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что скончались трое мобилизованных: два человека погибли в Елани, один из-за проблем с сердцем, второй покончил с собой. Еще одного мобилизованного отпустили – он умер по дороге домой от цирроза печени. Ни в одном другом пункте пока не было случаев аналогичного масштаба.

Екатеринбург, Марина Иванова

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