Главком сухопутных войск РФ проверил обстановку в Еланском учебном центре

Главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков посетил окружной учебный центр в Елани.

«Информирую. Главком Елань посетил. Визит прошел конструктивно, в рабочем порядке. Повторю, что такие визиты командования в пункты мобилизации – нормальная рабочая практика», – рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Как уже сообщал «Новый День», в начале этой недели стало известно, что скончались трое мобилизованных: два человека погибли в Елани, один из-за проблем с сердцем, второй покончил с собой. Еще одного мобилизованного отпустили домой как негодного для военной службы, но он умер от цирроза печени. Ни в одном другом пункте пока не было случаев аналогичного масштаба.

Добавим, вчера события в Елани прокомментировала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. «Уполномоченный по правам человека не вмешивается в следствие и судебный процесс. Информацию об этом я получаю из ваших сообщений», – сказала Москалькова уральским журналистам. По словам омбудсмена, она внимательно изучает источники, чтобы понять, есть ли в ситуации основания для обращения в военную прокуратуру, и сейчас они есть.

Елань, Евгения Вирачева

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