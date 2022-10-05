Москалькова прокомментировала сообщения о смерти мобилизованных в Елани

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделала заявления о смерти мобилизованных в Еланском гарнизоне.

«Уполномоченный по правам человека не вмешивается в следствие и судебный процесс. Информацию об этом я получаю из ваших сообщений», – сказала Москалькова уральским журналистам. По словам омбудсмена, она внимательно изучает источники, чтобы понять, есть ли в ситуации основания для обращения в военную прокуратуру, и сейчас они есть.

«Я считаю, что есть основания обратиться к военному прокурору с просьбой проверить ситуацию с условиями мобилизации и условиями, которые были созданы в связи с этими трагическими ситуациями, и в следственные органы, чтобы была правильно дана оценка этим событиям», – сказала она.

Ее свердловская коллега Татьяна Мерзлякова добавила, что она сразу обратилась в военную прокуратуру и постоянно находится на связи с прокурором.

Напомним, 3 октября стало известно, что трое мобилизованных погибли вскоре после того как прибыли в Еланский гарнизон учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области. Один из мужчин совершил самоубийство, другой скончался от проблем с сердцем. У третьего оказался цирроз печени. Его отправили домой, но уехать он не успел.



Екатеринбург, Евгения Вирачева

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