Путин дал губернаторам поручения в связи с мобилизацией

Сегодня президент Владимир Путин провел видеоконференцию с губернаторами, избранными в единый день голосования 11 сентября, в том числе – с Евгением Куйвашевым.

Глава государства поручил губернаторам держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также помогать семьям мобилизованных. «Подчеркну, все принятые здесь решения, включая социальные гарантии, выплаты, дополнительную поддержку из региональных бюджетов семьям солдат, сержантов и офицеров, которые несут службу, пополняют сейчас ряды Вооруженных сил России, должны неукоснительно выполняться», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Но поручения президента касались не только мобилизации, но и ситуации в самих регионах. «Нужно последовательно, неуклонно реализовывать те планы и программы развития, которые мы наметили ранее. Имею в виду модернизацию инфраструктуры – транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и поселках», – заявил Путин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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