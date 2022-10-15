Воздух в районе пожара на Эльмаше загрязнен этилацетатом и бутилацетатом

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели новые исследования качества атмосферного воздуха в районе крупного пожара в промзоне на Эльмаше.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, пробы воздуха взяли на границе ближайшей жилой застройки, возле домов по адресам ул. Аппаратная, 8 и ул. Корепина, 42. В контрольной точке на Аппаратной, 8 выявлены превышения предельно допустимой концентрации этилацетата, этенилбензола, бутилацетата.

Санитарные врачи советуют жителям в районе задымления не открывать окна, не выходить на улицу без масок, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, не открывать окна автомобилей при проезде по улицам вблизи пожара.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером в одном из ангаров в промзоне на улице Аппаратной загорелась пластиковая продукция. Дым от пожара был виден в нескольких районах Екатеринбурга. Огонь быстро распространялся. Только в 00:04 пожарные локализовали возгорание на площади 4 800 м. кв.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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