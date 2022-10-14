Максим Иванов: «Из Елани отправили около 700 мобилизованных. Обратно домой»

За две последние недели из Еланского гарнизона отправили по домам 400 мобилизованных, не годных к военной службе по состоянию здоровья. Еще 300 человек вернулись, так как были призваны неправомерно. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. Он подчеркнул, что у него возникает «всё больше обоснованных вопросов» к качеству работы военкоматов.

«В Еланском гарнизоне посетил мед.роту. Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Еще 300 «завернули» по документам, как неправомерно мобилизованных. В итоге военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно. То есть, выполняют работу военкомов. По идее, вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого – нет, должна быть в военкоматах», – возмущается Иванов.

Как уже сообщал «Новый День», на пресс-конференции 28 сентября и.о. свердловского военкома Сергей Чирков заявил, что на всей территории ЦВО, а это регионы от Пензы до Иркутска, было около 200 случаев ошибочной мобилизации. Сколько всего человек было призвано с 22 сентября, точно неизвестно. И.о. главы Пышминского округа Андрей Варлаков 24 сентября сообщил, что в Свердловской области планируется мобилизовать 9700 человек, но никто из военных его слова не подтвердил, а цитату чиновника удалили из первоисточника.

Елань, Евгения Вирачева

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