Врио военкома: «Все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой»

Все граждане, мобилизованные по ошибке, будут обязательно возвращены домой. Об этом заявил на пресс-конференции врио военкома Свердловской области Сергей Чирков.

«Безусловно, есть случаи, когда призываются граждане, не подлежащие призыву. Наша страна не занималась мобилизацией со времен ВОВ, более 80 лет. И граждане забыли, что они обязаны уточнять свои данные в военкомате, а сотрудники военкомата не обязаны знать, что кто-то в пятый раз стал отцом или приобрел болезнь. Стараемся решать в индивидуальном порядке. Все сотрудники работают в усиленном режиме. Все ошибочно мобилизованные будут возвращены домой», – подчеркнул он.

Чирков пояснил: если вы получили повестку, но считаете, что это ошибка, нужно прийти в военкомат по месту жительства и принести все опровергающие документы.

Его слова подтвердил заместитель военного прокурора Екатеринбургского гарнизона Тигран Оганесян. «Действительно, допускаются ошибки, но они оперативно решаются, без бумажной волокиты. Военная прокуратура настроена на конструктивное решение проблемных вопросов. Нами организовано постоянное надзорное сопровождение в комиссариатах и в пунктах размещения воинских частей, куда прибывают мобилизованные», – сказал он.

Сергей Чирков добавил, что на всей территории ЦВО, а это регионы от Пензы до Иркутска, было не более 200 случаев ошибочной мобилизации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Евгения Вирачева

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