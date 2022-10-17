«Встречались мобилизованные и с аутизмом, и те, кто не мог ходить», – депутат ГД об отправленных домой резервистах

Процент мобилизованных резервистов, которых нельзя было призывать, примерно одинаков по всей стране.

Такое мнение высказал депутат Госдумы Максим Иванов в разговоре с «Новым Днем». «Из Елани отправили домой 700 человек, которых привезли из всех регионов Центрального военного округа. Думаю, в других округах ситуация примерно такая же, мы понимаем процент мобилизованных, которых приходится возвращать», – отметил он.

Иванов считает, что виноваты в этом отчасти люди, которые своевременно не сообщили в свои военкоматы о приобретенных болезнях и родившихся детях, а отчасти – военкомы, которые «расслабились». «Военкомы работают по-разному. Кто-то давал резервистам возможность принести справку, кто-то нет. В Елани встречались мобилизованные и с аутизмом, и те, кто практически не мог ходить из-за больных суставов. Некоторые военкомы, очевидно, работали по принципу «дали мобзадание прислать тысячу человек – надо поскорее набрать тысячу», а что потом триста человек возвращают обратно – его уже не очень, скажем так, волнует», – рассказал депутат. Придется ли такому условному военкому искать новых 300 резервистов вместо возвращенных, депутат точно ответить не смог. Тем не менее Максим Иванов считает, что теперь, после огласки, военкомы будут более ответственно подходить к вопросу частичной мобилизации.

Как уже сообщал «Новый День», 14 октября стало известно, что за две последние недели из Еланского гарнизона отправили по домам 400 мобилизованных, не годных к военной службе по состоянию здоровья. Еще 300 человек вернулись, так как были призваны неправомерно.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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