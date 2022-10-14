Дежавю. Почему часть Зауралья стремится в Свердловскую область

Жители Катайского района Курганской области уже не в первый раз поднимают тему присоединения муниципалитета к Свердловской области. РИА «Новый день» вспомнил историю вопроса и попытался разобраться, в чем причина.

На днях катайцы заявили о своем желании уполномоченному по правам человека Зауралья Борису Шалютину. Они заявили, что у населения создалось устойчивое мнение: Катайск – это город изгой, обделенный вниманием областных властей. В числе проблем, которые не решаются годами, жители назвали проблемы с отоплением, освещением улиц, водоснабжением и здравоохранением. На портале change.org создана петиция о присоединении Катайского района к Свердловской области, которую подписали уже более 360 человек. В ней говорится: «При присоединении к Свердловской области, где заботятся о своих жителях, уровень жизни улучшится. Наведут порядок в администрации, начнут развивать потенциал города и района». Глава района Глеб Морозов назвал инициативу «не более, чем провокацией».

Как уже сообщал «Новый День», впервые такие настроения в районе появились еще в 2004 году. 1 февраля группа жителей Катайска провела митинг протеста. Поводом для акции 18 лет назад послужила кризисная ситуация на градообразующем Катайском насосном заводе, где из-за передела собственности назрел социальный взрыв. В ходе акции горожане составили текст обращения к президенту России Владимиру Путину и полпреду президента в УрФО Петру Латышеву. В своем письме катайцы попросили президента рассмотреть вопрос о присоединении Катайска и Катайского района к Свердловской области. На митинге звучали аргументы о том, что жизнь в соседней Свердловской области (например, в Каменском районе), значительно дешевле, решены многие социальные проблемы. Тогда инициативная группа собрала около тысячи подписей под обращением (для Катайска с пятнадцатитысячным населением это очень много). У курганского губернатора идея вызвала серьезные опасения, так как годом ранее Эдуард Россель заговорил о создании нового субъекта на основе объединение трех областей – Свердловской, Курганской и Челябинской.

Между тем эксперты «Нового Дня» отмечают, что исторически – и экономически, и культурно – катайцы всегда больше ориентировались на свердловчан, нежели на курганцев. Молодежь предпочитает учиться в екатеринбургских вузах, работать в свердловском городе Каменск-Уральский.

«Объективная разница в социально-экономическом развитии между Катайском и Каменском-Уральским, расстояние между которыми – всего 45 км, бросается в глаза, – говорит руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. – Жители Катайска там работают, маятниковая миграция свидетельствует о том, что ситуация в самом Катайске оставляет желать лучшего. То же самое фиксировалось и в 2004 году, поэтому положение требовало и требует особого отношения региональной власти. Люди там достаточно активны, тему могут подхватить, хотя сейчас совершенно не время и не место. Это, конечно, бесперспективно, но это – сильнодействующее средство, чтобы привлечь внимание федерального центра. Опыт говорит, что может очень быстро полыхнуть. Есть политически люди, есть благодатная почва. Мощных инвесторов для изменения ситуации нет. Областным властям надо чисто психологически проявить внимание, вовлечь людей в конструктивную деятельность, как этой делается в Свердловской области. Худшее – это ломать людей через колено. В 2004 году регион вмешался, «пожарная» команда как-то решила вопрос. Но время от времени тема возникает снова».

Екатеринбург, Курган, Евгения Вирачева

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