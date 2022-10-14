Курганский омбудсмен Шалютин оправдался за комментарии о присоединении Катайска к Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин вынужден был оправдаться за комментарий по теме присоединения Катайска к Свердловской области, который он оставил в соцсетях накануне. Он сообщил, что отреагировал на вопрос об уходе района из Зауралья, потому что считает, что с жителями нужно разговаривать на все темы, которые их интересуют. Большой пост с его мнением опубликован на странице омбудсмена «Вконтакте» 14 октября. Пост стал в том числе реакцией на заявление главы Катайского округа Глеба Морозова, который сообщил, что удивлён тем, что г-н Шалютин обращает внимание на инициативы о референдуме, так как это «не более, чем провокация». Более того, г-н Морозов намекнул, что нехорошо пиариться на таких темах.

Вчера омбудсмен написал, что расскажет об инициативе присоединения Катайского округа к Свердловской области руководству Курганской области. Сегодня он предположил, что присоединение не изменит существующего положения дел – жителям территории нужно добиваться развития в составе Зауралья.

«Считаю, что постановка вопроса, даже если отвлечься от чисто юридических аспектов, глубоко ошибочна по сути дела, и до мобилизации, и после. Есть исследования судьбы территорий, «переподчинённых» от менее успешных к более успешным регионам. Эти территории лишь растворяются в хороших показателях новых благополучных «хозяев», без изменений по существу. Поэтому решать вопросы можно только самим, совместной деятельностью и засучив рукава», – отметил омбудсмен.

Далее он объяснил, почему не стал игнорировать вопрос от жителей по теме референдума.

«Если некий вопрос уже оказался вынесен в публичное пространство, поставлен какими-то людьми, то, независимо от отношения к этим людям, он должен получить ответ, оптимально сочетающий оперативность и компетентность. В ином случае он будет только нагнетать социальную напряжённость. Практика показывает, что напряжение в отношениях с гражданами, а порой и агрессивность людей к органам власти как раз там и возникает, где не налажен диалог, и потому отсутствует доверие. Потеряв его единожды, обидев людей, потом вернуть доверие крайне сложно, если вообще возможно», – написал г-н Шалютин.

Полный комментарий омбудсмена приводим ниже, в галерее.

Администрация Катайского округа, вероятно, не согласна с мнением уполномоченного. Вчера там заявили, что большинство жителей территории якобы «отреагировали на это (предложение провести референдум и присоединиться к другому региону – прим.ред.) философски, отметив, что осень – типичная пора обострений».

Сам же г-н Морозов сообщил, что заявления жителей о проблемах в развитии района – это наглая ложь. И что человек, который предложил провести референдум, стал объектом внимания силовиков.

«Это не более чем провокация, организованная, человеком, в отношении которого ведётся расследование по делу о мошенничестве, попытка путём подобных провокаций отвлечь внимание своих земляков от этой темы. Удивлён, что к распространению и обсуждению информации об этой провокации, её комментированию как серьёзного вопроса подключился уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Соломонович Шалютин. Считаю, что в то время как вся область, вся страна объединилась, когда решаются важнейшие вопросы по частичной мобилизации, поддержке наших ребят и их семей, популистские попытки раскачать ситуацию в интересах группы провокаторов, распространять информацию, понимая ее абсурдность, чтобы увеличить количество просмотров на своих сайтах и в пабликах, просто недопустимо»,– процитировали главу в паблике Катайского округа «Вк».

Курган, Наталья Ефремова

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