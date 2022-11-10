Глава Катайского района оценил возможность референдума по присоединению к Свердловской области

Глава Катайского района Глеб Морозов прокомментировал инициативу о выходе территории из состава Курганской области и присоединении к Свердловской области. Её озвучивали ранее в местном сообществе «Вконтакте» жители. Инициатива стала резонансной, новости об этом вышли на федеральный уровень. Некоторые жители предлагали провести референдум по этому вопросу. Тему комментировал уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин. А в самой администрации Катайского района тему назвали «фейком», сообщив, что осень – пора обострений.

По словам г-на Морозова, референдум по присоединению к другому региону – это не местный уровень вопроса. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в ЦУР 10 ноября.

«Ну, вы же понимаете, что всё должно решаться в юридическом поле. Я бы даже не сказал, что это местный референдум. Это достаточно серьёзная работа, которая должна…», – не договорил глава.

«По большому счёту, передел границ – это наша историческая забава. Сколько себя помню, в Катайском районе с 90-ых всегда существовала эта идея, что мы такие… нас недооценивают. Мы отказываемся, отрезаемся и переходим в Свердловскую область. Это не первый опыт. Он был и в начале 2000-ых. По этому поводу я всегда говорю, что везде хорошо, где нас нет. Действительно, у нас большой перечень проблематики на территории. Надо отдать должное – основная часть населения к этому относится достаточно здраво. У нас есть примеры, когда люди не то что критикуют, они критикуют и предлагают. Конструктивная критика. Я к ней отношусь положительно», – заключил г-н Морозов.

Катайск, Наталья Ефремова

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