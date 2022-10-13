Жители Катайского района хотят отсоединиться от Курганской области

Жители Катайского района Курганской области 12 октября на приеме у уполномоченного по правам человека Бориса Шалютина заявили о желании провести референдум по отсоединению от Зауралья и присоединению к Свердловской области, – сообщается в группе «Типичный Катайск» в ВКонтакте. Люди рассказали омбудсмену, что у населения создалось устойчивое мнение: Катайск – это город изгой, обделенный вниманием областных властей. В числе проблем, которые не решаются годами, жители назвали проблемы с отоплением, освещением улиц, водоснабжением и здравоохранением.

Борис Шалютин отметил, что хоть вопрос о референдуме и не относится к ведению уполномоченного по правам человека, он все равно доведет информацию до руководства области. Омбудсмен также добавил, что ряд проблемных вопросов, с которыми пришли жители Катайска, был сразу «взят на карандаш» прокуратурой. По другим вопросам главой округа Глебом Морозовым были даны исчерпывающие пояснения. Еще часть вопросов требует дополнительного изучения и принята в работу.

Курган, Ольга Федорова

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