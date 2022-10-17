«Граждане начинают чувствовать себя обманутыми»: мобилизованным добровольцам отказывают в кредитных каникулах

В ряде банковских организаций отказывают добровольцам в предоставлении кредитных каникул, мотивируя это тем, что отсрочка платежей положена только мобилизованным. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе подготовки доклада СПЧ по качеству практического выполнения президентского указа о частичной мобилизации постоянно выявляются новые «ньюансы», касающиеся нарушения прав и интересов граждан. «Часто это результат должностной глупости/головотяпства или несовершенство (непродуманность, неподготовленность) процедур», – отметил он.

«Нам сообщили о новой проблеме: о факте отказа в кредитных каникулах добровольцам. Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (т.е. добровольцы) в законе не упоминается. Военные комиссары не в курсе проблемы, поэтому не по злому умыслу (наверное) могут ввести граждан в заблуждение в отношении этих так называемых «каникул». Получив заверения от военкомов и отказ от менеджеров в банках, граждане начинают чувствовать себя обманутыми. Что, разумеется, вызывает негативные эмоции. Ну и не понятно, чем доброволец хуже мобилизованного?» – пояснил Кабанов.

При этом он задал вопрос, не состоит ли проблема в саботаже банкирами глобальных государственных решений? В то же время член СПЧ подчеркнул, что финансовый вопрос является очень болезненным.

«Из разных регионов регулярно поступает информация об отсутствии/задержках каких-либо выплат (включая военные пенсии) мобилизованным. Понятно, что могут быть трудности технического характера, но людям о них ничего не говорят, им ничего не объясняют. И в этом основная проблема», – констатировал Кабанов.

По его мнению, история с региональными разовыми выплатами мобилизованным остается примером дискриминации по территориальному принципу. «Это надо, не откладывая, решать на федеральном уровне, как и остальные, даже, казалось бы, самые незначительные проблемы мобилизуемых и членов их семей», – заключил общественник.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»