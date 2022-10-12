Свердловская область оказалась на втором месте по числу новых случаев коронавируса

В Свердловской области за последние сутки выявили 1009 новых случаев коронавируса. Больше – только в Москве, 1561 случай.

На Среднем Урале более тысячи случаев в день последний раз отмечалось 2 октября. По данным федерального оперштаба, за сутки умер один человек. За все время пандемии вирус унес жизни 10 832 свердловчан. Добавим, накануне стало известно, что в Первоуральске постановлением администрации запретили проведение массовых мероприятий с численностью более 50 человек. Ограничение действует «до особого распоряжения».

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»