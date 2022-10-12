Мэр Алексей Орлов рассказал, что школы №40 и 120 достроят в рекордные сроки (ФОТО)

Мэр Екатеринбурга рассказал, что новый корпус гимназии №120 сдадут уже в декабре 2022 года, а школу №40 достроят на год раньше срока – в декабре 2023-го. Сейчас на обоих объектах идут активные работы, которые и проинспектировал Алексей Орлов во время сегодняшнего объезда.

Напомним, аварийное здание школы №40 на улице Мичурина снесли в 2019 году, а почти 900 учащихся распределили по другим образовательным учреждениям района. Поэтому открытия жители ждут с нетерпением. По контракту предполагалось, что здание сдадут в эксплуатацию в декабре 2024 года, но работы идут с опережением сроков. Как рассказал представитель подрядчика во время объезда, на сегодняшний день здание готово на 20%, а первый этаж – на 85%. Одной из «фишек» школы станет первая эксплуатируемая крыша на уровне второго этажа.

«Школа №40 – это объект, который стоит на контроле у президента России. Старую школу снесли, потом долго не решался вопрос с финансированием. Первый депутатский запрос, который я получил в должности мэра, – по школам №40 и 41. Сегодня оба объекта в работе. По осторожным прогнозам, школу №40 мы сдадим на год раньше запланированного срока, до конца 2023 года. Надеюсь, Минпросвещения РФ поддержит нас опережающим финансированием (школу строят на условиях софинансирования из бюджетов трех уровней – прим.ред), – рассказал Алексей Орлов. – Школа будет на 1000 мест. Там три спортзала, есть актовый зал, большая столовая, общественные пространства, благоустроенная территория. Это тот формат, который мы сегодня применяем при строительстве образовательных учреждений в Екатеринбурге».

Новый корпус гимназии №120 на улице Степана Разина тоже строят рекордно быстро. Сейчас уже полностью готовы классы на некоторых этажах: осталось только завести мебель. Продолжаются работы в спортзалах, огромном актовом зале, больше похожем на театр. Здесь, кстати, разрешат заниматься местным творческим коллективам, а не только школьникам.

«По гимназии №120 не побоюсь сказать, что это рекорд. Мы всего за один год построили абсолютно новый корпус на 600 мест, и инфраструктура школы будет работать на весь микрорайон. Надеюсь, в декабре запустим гимназию», – отметил Алексей Орлов.

Во время сегодняшнего объезда мэр дал поручение начальнику департамента образования города Константину Шевченко внести в планы на 2023 год ремонт фасада старого корпуса гимназии №120, чтобы комплекс зданий смотрелся гармонично.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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