Гимназия № 40 на Мичурина примет учеников 1 сентября

Строительство нового корпуса гимназии № 40 на улице Мичурина завершится досрочно. Объект будет сдан ко Дню города, а 1 сентября школа откроет двери для учеников. Об этом сегодня заявил глава города Алексей Орлов во время визита на стройплощадку.

«Жители района очень ждут завершения строительства гимназии № 40. Год назад удалось выйти на площадку. Работы здесь ведутся очень хорошими темпами. Параллельно осуществляются отделка внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. Я абсолютно уверен, что уже с 1 сентября – на год раньше срока – запустим образовательный процесс в гимназии», – сообщил Орлов.

Новая школа рассчитана на 1 тысячу учеников. В четырехэтажном здании есть актовый зал на 430 мест, коворкинг, медиазона, три спортивных зала, предметные классы со всей необходимой аппаратурой. На данный момент корпус гимназии готов на 81%.

Напомним, аварийное здание школы № 40 на улице Мичурина снесли в 2019 году, а почти 900 учащихся распределили по другим образовательным учреждениям района. По контракту предполагалось, что новую школу сдадут в эксплуатацию в декабре 2024 года, но работы шли с опережением сроков. «Муниципалитет смог существенно сократить сроки строительства корпуса гимназии благодаря достигнутым договоренностям об опережающем финансировании из федерального бюджета», – уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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