Свердловская область берет в долг 5 миллиардов рублей

Правительство Свердловской области просит в долг 5 млрд рублей. Региональный минфин опубликовал пять аукционов по поиску банков, которые готовы открыть кредитные линии.

В заявке – займы на два миллиарда, миллиард и 500 миллионов, с ними власти рассчитаются через год. Ещё два кредита общей суммой на миллиард вернут через 740 дней. За все эти кредиты бюджет заплатит около 480 миллионов рублей.

Как ранее писал «Новый день, госдолг Свердловской области превысил 103 млрд рублей. В прошлом году Минфин целенаправленно сокращал объем коммерческих кредитов в пользу облигаций и госзаймов. Таким образом сейчас долгов перед банками у области нет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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