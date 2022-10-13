На Урале могут ввести туристический сбор

Директор департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова не исключила, что в регионе может появиться туристический сбор. По мнению спикера, его размер не должен превышать 25-30 рублей в сутки.

«Некоторые регионы уже несколько лет осуществляют курортный сбор. Средства, собранные таким образом, направляются на поддержку и создание инфраструктуры туризма. Из комитета по туризму Госдумы поступило предложение ввести подобный туристический сбор в других регионах, которые считают, что им это необходимо. Например, у них развит культурно-познавательный туризм и большая нагрузка на туристическую инфраструктуру. Мне кажется идея хорошая, – заявила сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» Эльмира Туканова. – Но сбор должен быть минимальным. В зависимости от локации, не более 25-30 рублей. Опять-таки – это эксперимент. Не думаю, что раньше конца следующего года он будет введен. Мера требует проработки, обсуждения с профессионалами отрасли».

Напомним, ранее комитет Госдумы по туризму разработал законопроект по введению туристического сбора в регионах России. Платеж может составить до 100 рублей. Предполагалось, что обсуждать проект документа будут осенью. На текущий момент курортный сбор имеют право вводить власти Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. За 2018-2021 годы власти Алтайского края собрали таким образом 115,6 миллиона рублей, Ставрополья – 904,5 миллиона рублей, Краснодарского края – 538 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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