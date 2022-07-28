В России хотят ввести туристический сбор

Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил на предоставление отзывов в регионы законопроект о туристическом сборе, разрешающий регионам вводить новый платеж. По замыслу его авторов, собирать с туристов 100 рублей в сутки сможет любой регион. Интерес к инициативе уже проявили 18 субъектов России, пишет газета «Коммерсантъ».

Напомним, в 2018 в России начался эксперимент по взиманию курортного сбора. Такое право предоставили Краснодарскому, Ставропольскому, Алтайскому краям и Крыму. Курортный сбор ввели в первых трех регионах. Собранные деньги можно тратить только на развитие туристической инфраструктуры.

Член думского комитета по туризму Алексей Черняк пояснил, что разработка законопроекта о туристическом сборе снимет с Госдумы нагрузку по постоянному дополнению закона об эксперименте по курортному сбору. «Кроме того, не во всех регионах есть курорты, поэтому название «туристический» будет более органичным», – считает парламентарий. Он уточнил, что механизм туристического сбора на 80% аналогичен курортному. Размер курортного сбора составляет не более 50 рублей в сутки. Сбором средств занимаются отели, пансионаты и другие официальные объекты размещения, туристы осуществляют платеж при заселении.

Глава комитета Сангаджи Тарбаев сообщил изданию, что основная работа над документом начнется осенью, а пока «ситуация остается сложной, а вопрос – дискуссионным».

В свою очередь, Черняк уточнил, что на осень намечена работа с профильными министерствами и ведомствами, а пока инициативу поддерживают 18 регионов.

В Ростуризме инициативу пока не комментируют.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»