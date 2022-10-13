На Урале после капремонта открыт участок будущей трассы Казань – Екатеринбург (ФОТО)

Сегодня после капитального ремонта открыт расширенный участок Пермского тракта вблизи Ачита длиной в 15 километров. В будущем он станет частью магистрали Казань – Екатеринбург, сообщили в ДИПе.

«Четыре полосы разделены на всем протяжении участка парапетным железобетонным блоком. Обустроена разворотная петля с освещением. Разметка на всем протяжении нанесена термопластиком», – рассказал заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор» Владимир Тельнов.

В открытии по видеоконференции принял участие руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков. Он сообщил, что в этом году дорожники планировали ввести в эксплуатацию девять километров этого участка, а ввели 15. «Это очень хорошая работа, мы нацелены и дальше ее продолжать», – сказал он.

Напомним, по территории Свердловской области пройдет 43 километра новой четырехполосной трассы М-12, которая вольется в Пермский тракт в районе Ачита. По предварительным расчетам, после открытия новой трассы автомобилисты смогут сократить время на дорогу между Казанью и Екатеринбургом вдвое – с 14 до 7 часов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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