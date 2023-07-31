Трасса Екатеринбург – Казань даст неожиданные перспективы для сельского хозяйства

В нескольких регионах России ведется строительство трассы, которая свяжет Екатеринбург с Казанью и дальше – с Москвой. Большая часть маршрута пройдет по уже существующим дорогам, например, частично по трассе Екатеринбург-Пермь, которую сейчас активно ремонтируют и расширяют. Но будут и участки, которые создают с нуля. Например, отрезок между свердловским Ачитом и башкирскими Дюртюлями. Будущая скоростная трасса пройдет через Красноуфимск в Свердловской области и поселок Октябрьский в Пермском крае, а затем продлится южнее – на Башкирию. И именно участок в Прикамье, хоть и невелик, но очень перспективен с точки зрения развития территории.

Дело в том, что в этой местности находится так называемое черноземное пятно, но плодородные земли сейчас не разрабатываются, т.к. там нет качественных дорог, и любая частная инициатива по созданию сельскохозяйственного предприятия в этом районе не выдержит логистических затрат, рассказали «Новому Дню» местные жители. «На территории деревни Харино, сел Мосино и Алтынного, поселка Тюш в Октябрьском районе есть черноземы. Их немного, но они не разрабатываются. Когда-то там были колхозы, а сейчас участками почти или совсем не занимаются, просто потому что дорог особо нет, даже если там выращивать сельхозкультуры в открытом грунте, то как потом их везти? Слишком затратно», – рассказал «Новому Дню» представитель сельхозотрасли Пермского края, пожелавший сохранить инкогнито.

Действительно, еще в прошлом веке исследователи обнаружили черноземы в Пермском крае. Согласно работам доктора сельскохозяйственных наук Николая Коротаева, все они сосредоточены в Кунгурской лесостепи, в частности, Кунгурском, Ординском, Кишертском, Суксунском, Уинском и Октябрьском районах. По последним исследованиям, общая площадь оподзоленных черноземов в Прикамье – примерно 58,5 тысячи гектаров.

Между тем, в пресс-службе пермского министерства АПК сообщили «Новому Дню», что часть неиспользуемых земель в Октябрьском районе сейчас находятся в «высокой степени зарастания». Это, по данным ведомства, одна из основных причин, почему они не вовлечены в в сельскохозяйственный оборот, – слишком затратно. «Строительство трассы позволит повысить спрос на земельные участки Октябрьского района», – отметили там.

При этом в министерстве подчеркнули, что лучшие почвы, в том числе с включениями черноземов, уже используются в качестве пашни, однако выразили надежду, что строительство трассы действительно изменит ситуацию в аграрном секторе районов, через которые пройдет магистраль. «Строительство трассы М-12 Екатеринбург – Казань – Москва существенно улучшит логистическую привлекательность территории, что будет способствовать сбыту продукции действующих предприятий и притоку новых инвесторов, созданию новых рабочих мест», – добавили там.

Напомним, трасса Екатеринбург – Казань пройдет по территориям Свердловской области, Пермского края, Башкирии и Татарии, планируется, что время в пути сократится для автомобилистов с 14 до 7 часов. Основные работы будут завершены в следующем году.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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