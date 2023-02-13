На досрочный ввод участка трассы Москва – Казань в Подмосковье выделено 30 млрд рублей

Правительство России выделило из резервного фонда кабмина 30 млрд рублей на строительство трассы М-12 Москва – Казань. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта РФ.

«Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов наших граждан», – подчеркнул глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как пояснили в минтрансе, принятое решение позволит досрочно ввести в эксплуатацию участок трассы в Московской области. Его протяженность составит 42,5 км.

Премьер поручил минтрансу контролировать эффективность использования выделенных средств.

Трасса М-12 пройдет от Москвы до Казани, а в дальнейшем будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени. Она станет частью международного транспортного коридора «Россия» и в условиях санкций сможет значительно улучшить торговые связи со странами Азии.

Москва, Андрей Дорофеев

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