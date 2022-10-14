Татьяна Мерзлякова: «Мобилизованных отправляют в Луганскую область на учебу»

Уполномоченная по права человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что мобилизованных из региона в большом количестве отправляют в Луганскую область – но на учебу, а не на фронт. Ее цитирует у себя в telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

Накануне стало известно о гибели мобилизованного жителя Краснотурьинска Евгения Бизяева на присоединенной к РФ территории. Его супруга Алена Бизяева написала в соцсетях, что муж погиб 10 октября «при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины».

Татьяна Мерзлякова прокомментировала сообщения о гибели мобилизованного так: «По нашему случаю факт пока военные не подтвердили, но и не опровергли. Позвонил парень, сообщил его родным. Херсонская область. Будут делать все возможное, чтобы на месте выяснить».

Ранее свердловский омбудсмен на пресс-конференции объясняла, что с группой, в которую входил Евгений Бизяев, несколько дней не было связи.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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