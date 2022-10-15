В Екатеринбурге – всплеск ДТП с участием детей: только за сутки пострадали четверо

Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге бьют тревогу: только за одни сутки, 14 октября, на дорогах города пострадали четверо детей. Трое из них – пешеходы, один – пассажир.

Первое ДТП случилось вчера в 9:50 на пр. Космонавтов, 108. Водитель «Нивы» при повороте налево на светофоре сбил 16-летнего подростка на самокате, который пересекал пешеходный переход на зеленый свет. У подростка диагностирован перелом голени. Водитель и самокатчик не увидели друг друга.

Вторая авария, в которой пострадал двухлетний ребенок, произошла в 12:00 на ул. Восстания, 56/6. Мать малыша, водитель «Киа Спектра», при повороте налево не уступила дорогу автомобилю «Тойота Лэнд Крузер», который двигался прямо. При столкновении сработала подушка безопасности, о которую ударился ребенок, его доставили в больницу.

Третий случай произошел в 18:33 на ул. Гурзуфской, 16. Группа 13-летних школьников перебегала дорогу в неположенном месте, и один из мальчиков попал под колеса «Мазды 2». Пострадавший доставлен в ДГБ № 9.

Четвертое ДТП случилось вчера в 22:00 на парковке фитнеса-клуба «Ultra Beauty» по адресу проспект Космонавтов, 29г. Неизвестный водитель на автомобиле черного цвета сбил подростка-пешехода. Мальчика с различными травмами доставили в больницу. Водителя ищут.

Инспекторы ГИБДД призывают родителей, педагогов и опекунов не оставлять детей без присмотра, учить их не только соблюдать ПДД, но и уметь наблюдать и ориентироваться на улице. Водителям при перевозке на переднем сиденье детей младше 12 лет нужно отключить подушку безопасности – если она активируется, это может нанести серьезный вред здоровью ребенка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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