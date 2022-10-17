За 9 месяцев в Екатеринбурге случилось 109 ДТП с участием детей

За 9 месяцев 2022 года в Екатеринбурге зарегистрировано 109 аварий с участием детей. Один ребенок погиб, еще 118 получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД, в связи с этим с 17 октября по 7 ноября проводится профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!». Рядом со школами организуют скрытое патрулирование, чтобы проверить, как дети соблюдают ПДД. Сотрудники дорожного надзора выяснят, есть ли возле школ несанкционированные или опасные переходы.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к родителям с просьбой проговорить с детьми о правилах безопасного поведения на улице.

Как уже сообщал «Новый День», только в пятницу, 14 октября, в Екатеринбурге пострадали в ДТП четыре ребенка: два пешехода, один пассажир и один подросток на самокате.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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