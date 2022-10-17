Квартиры в Екатеринбурге продолжают дорожать, несмотря ни на что

Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге продолжают расти, хоть и незначительно. Сейчас квадратный метр в старом фонде стоит в среднем 100,4 тысячи рублей. Не исключено, что это связано с сокращением объема предложения: люди снимают квартиры с продажи.

По данным аналитического центра Уральской палаты недвижимости, квадратный метр на вторичном рынке сейчас стоит 100 403 рубля – это на 0,9% больше, чем месяц назад, и на 7,2% больше, чем в начале 2022 года. За последний месяц (как и несколько месяцев до этого) больше всего подорожали квартиры в отдаленных районах – на 1,6% (до 69,4 тысячи рублей за метр). Центр прибави 1,3% (до 136,9 тысячи рублей).

При этом за последние недели предложение на вторичном рынке заметно сократилось. Сейчас в базе данных УПН выставлено 3970 квартир, это на 200 меньше, чем в середине сентября. «За неделю объем предложения сократился на 0,6%, за месяц – корректировка также отрицательная, -4,6%, – сообщили в УПН. – Также выставлено 430 комнат в коммунальных квартирах (за последние четыре недели объем сократился на 2,3%). В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) выставлено еще 320 квартир, что на 6,2% меньше, чем месяц назад. Сроки экспозиции сократились до отметки 3,5 месяца».

Ранее глава аналитического центра УПН Михаил Хорьков говорил, что рост цен на вторичном рынке в текущих условиях – это парадокс.

«Пиковые цены на рынке жилья были достигнуты весной 2022-го. Последующий слабый рост среднего показателя во многом носит технический характер и связан со структурными изменениями. Еще летом рынок поделился на две группы – продавцов, которые ищут реальный спрос, и тех, кто ждет его по своим ценам. Первые, приняв текущие рыночные условия, проводили сделки. Последние – лишь вносили свою посильную погрешность в динамику средней цены квадратного метра, – объяснял ранее аналитик. – Если разделить все объекты в базе данных УПН на новые квартиры и снятые, то можно говорить о следующих изменениях последних месяцев: новые продавцы стали реальнее оценивать текущие возможности рынка, и многие из них готовы снижать цену в процессе экспозиции. С рынка уходят не просто самые дешевые объекты, а те, продавцы которых стремятся навстречу возможностям и ожиданиям покупателей. Цены по снятым с продажи квартирам в последние месяцы не растут. И в этой динамике еще не учтен реальный торг в процессе обсуждения сделки. Есть еще третья группа продавцов, которая застряла в своих ценовых ожиданиях в начале года. Таких квартир накопилось достаточно много, но рано или поздно они уйдут с рынка или скорректируют свои запросы».

Таким образом, можно ожидать, что реального роста цен на вторичке в ближайшие месяцы не будет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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